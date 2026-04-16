Avec près de 19 000 nouveaux arrivants en un an, l'immigration en baisse à l’approche de Yom Haatsmaout

À l’approche de Yom Haatsmaout, le ministère israélien de l’Alya et de l’Intégration a publié ses dernières données sur l’immigration, révélant un net recul du nombre de nouveaux arrivants au cours de l’année écoulée. Entre le 1er mai 2025 et le 24 avril 2026, 18 696 immigrants ont rejoint Israël, contre 26 211 sur la même période l’année précédente.

Dans le détail, la Russie demeure le principal pays d’origine, avec 6 094 nouveaux immigrants. Les États-Unis et la France suivent, respectivement avec 3 469 et 3 277 arrivées. D’autres flux significatifs proviennent du Royaume-Uni, d’Ukraine, du Canada ou encore d’Argentine, illustrant la diversité des profils. Au total, des immigrants issus de 103 pays ont choisi de s’installer en Israël au cours des douze derniers mois.

Concernant leur implantation, la majorité des nouveaux arrivants privilégie les régions du centre, notamment autour de Tel-Aviv. Viennent ensuite le sud du pays et Jérusalem, tandis que les districts de Haïfa et du nord attirent une part plus réduite de cette population. Cette répartition confirme l’attractivité persistante des pôles économiques majeurs.

Sur le plan démographique, les jeunes adultes âgés de 19 à 35 ans constituent le groupe le plus représenté. Toutefois, l’immigration reste intergénérationnelle : des milliers d’enfants et de nourrissons ont également rejoint le pays, tout comme plusieurs dizaines de personnes âgées de plus de 81 ans. Par ailleurs, 1 546 familles de trois à cinq membres se sont installées en Israël, aux côtés de familles plus nombreuses et de 935 personnes âgées venues seules.

Le profil professionnel des nouveaux immigrants met en évidence une forte présence de spécialistes qualifiés. Les secteurs de la technologie et de l’ingénierie sont particulièrement représentés, tout comme les professions médicales et paramédicales, l’enseignement, les arts ou encore le sport. D’autres domaines tels que le droit, la comptabilité, le marketing ou les sciences humaines complètent ce tableau.

Le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer, a salué ces arrivées malgré la baisse globale. Il a mis en avant les réformes engagées au cours de l’année pour faciliter l’installation des nouveaux immigrants, notamment en matière de reconnaissance professionnelle, d’avantages fiscaux et d’aides au logement. À la veille des célébrations nationales, il a également adressé ses vœux à l’ensemble des nouveaux arrivants et à la population israélienne.