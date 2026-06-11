Benjamin Netanyahou promet l'arrivée de toute la communauté des Bnei Menashé en Israël d'ici quatre ans

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à faire venir en Israël l'ensemble de la communauté des Bnei Menashé, originaire du nord-est de l'Inde, lors d'une cérémonie organisée à Nof Hagalil en l'honneur de nouveaux immigrants récemment arrivés dans le pays. L'événement s'est tenu en présence du ministre des Finances Betsalel Smotrich, du ministre de l'Alyah et de l'Intégration Ofir Sofer et du maire de Nof Hagalil, Ronen Plot.

Depuis le début de l'année, environ 600 membres de la communauté Bnei Menashe ont immigré en Israël. Quelque 600 autres devraient les rejoindre d'ici la fin de l'année 2026. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une décision gouvernementale visant à permettre l'installation en Israël de l'ensemble de cette communauté, qui compte près de 6 000 personnes vivant dans le nord-est de l'Inde.

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"Nous allons faire venir toute la communauté en Israël au cours des quatre prochaines années", a déclaré Benjamin Netanyahou. "Vous faites partie intégrante du peuple juif et Israël est votre maison. Bienvenue chez vous." Le chef du gouvernement a également souligné le renforcement des relations entre Israël et l'Inde ces dernières années, notamment grâce à ses liens avec le Premier ministre indien Narendra Modi.

Cette semaine, un nouveau centre d'intégration baptisé "Tavor" a été inauguré à Nof Hagalil afin d'accompagner les nouveaux arrivants dans leur apprentissage de l'hébreu, leur insertion dans la société israélienne et leur intégration au marché du travail. Le ministre de l'Aliyah et de l'Intégration, Ofir Sofer, a salué une "décision historique" et affirmé que ce centre offrirait aux immigrants un cadre leur permettant de construire leur avenir en Israël.

De son côté, le ministre des Finances Betsalel Smotrich a qualifié cette initiative de "réalisation de la vision du retour à Sion", assurant que l'État investirait les ressources nécessaires pour garantir une intégration réussie des futurs immigrants. Le maire de Nof Hagalil, Ronen Plot, a quant à lui évoqué un "moment historique" pour sa ville, qui continue d'accueillir des vagues d'immigration venues des quatre coins du monde.