BOB HASBARA, OLÉ DE L’ANNÉE 2025

L’influenceur belge le plus célèbre de France a fait son alyah il y a 3 mois, il nous raconte

i24NEWS
Élu premier lauréat du i24News Alyah Award, Bob Hasbara, l’influenceur belge le plus célèbre de France, partage son aventure israélienne. 

Installé depuis trois mois à Tel-Aviv, il raconte avec humour et sincérité les débuts de sa nouvelle vie. Entre intégration, découverte culturelle et enthousiasme contagieux, il incarne une alyah moderne, connectée et positive. 

1ere édition du i24News Alyah Award

Son parcours inspire une génération d’olim qui voient en Israël bien plus qu’une destination : un véritable projet de vie.

