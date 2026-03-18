Malgré les tirs de missiles, plus de 50 nouveaux immigrants arrivent en Israël

Alors que des missiles continuent d’être tirés depuis l’Iran et le Liban, l’immigration vers Israël se poursuit sans relâche. Un vol spécial a atterri mardi avec à son bord plus de 50 nouveaux immigrants originaires de France, du Royaume-Uni et des États-Unis, dans le cadre d’une opération conjointe du ministère de l’Aliyah et de l’Intégration, de l’Agence juive et de la fondation Keren Hayessod.

Parmi les arrivants figurent plus de 20 jeunes familles ainsi que 11 personnes venues seules. Le groupe compte également quatre nourrissons, dont un bébé de cinq mois, et un doyen âgé de 92 ans. Afin de faciliter leur arrivée dans un contexte sécuritaire tendu, toutes les démarches administratives ont été réalisées à bord de l’avion, permettant aux nouveaux immigrants de recevoir leurs documents officiels dès l’atterrissage.

Ils seront répartis dans plusieurs villes à travers le pays, notamment Netanya, Jérusalem, Ashkelon, Modiin, Tel Aviv, Césarée, Ashdod, Arad, Hadera et Rishon LeZion. Deux jeunes arrivés seuls intégreront un programme d’accompagnement de l’Agence juive à Ra’anana.

Parmi eux, un couple venu de New York, elle enseignante et lui pédiatre spécialisé, a choisi de venir vivre en Israël pour rejoindre leur fille déjà installée dans le pays. Malgré les tensions et les attaques de missiles qu’ils disent avoir déjà vécues lors de précédents séjours, ils affirment leur détermination : "Ils ne nous empêcheront pas de vivre ici. Nous voulons être en Israël plus que partout ailleurs", ont-ils déclaré à Ynet.

Selon les autorités israéliennes, plus de 60 000 nouveaux immigrants sont arrivés dans le pays depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Actuellement, environ 1 000 personnes supplémentaires ont entamé des démarches pour rejoindre Israël.