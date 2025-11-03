OD YOTER TOV, LE SHOW TV
Le 9 novembre, exclusivement sur i24NEWS
Israël est une terre d’innovation, de diversité et de rêves devenus réalité.
Depuis sa création, le pays a su attirer des talents venus du monde entier, qui participent chaque jour à écrire une histoire collective unique.
Od Yoter Tov, c’est une soirée exceptionnelle à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le choix de l’alyah et font à présent battre le cœur de ce pays : professeurs, médecins, chercheurs, entrepreneurs, mais aussi familles venus des quatre coins du monde.
Un grand rendez-vous en prime time, pour célébrer la réussite, l’intégration et l’avenir.
