Plus de 2 300 nouveaux immigrants nord-américains attendus en Israël cet été

L’organisation Nefesh B'Nefesh prévoit l’arrivée en Israël de plus de 2 300 nouveaux immigrants originaires d’Amérique du Nord au cours de l’été. Ces olim (immigrants en hébreu), issus de 478 familles, rejoindront l’État hébreu dans le cadre de la saison estivale, traditionnellement la plus active de l’année pour l’aliyah.

Selon l’organisation, le nombre total d’immigrants nord-américains devrait dépasser en 2026 les 4 150 personnes arrivées l’an dernier, un chiffre qui figurait déjà parmi les plus élevés enregistrés en 23 ans d’activité.

Pour accompagner cette vague d’immigration, Nefesh B’Nefesh prévoit d’organiser 47 vols de groupe opérés par El Al au départ de plusieurs grandes villes d’Amérique du Nord, notamment New York, le New Jersey, Miami, Boston et Los Angeles.

L’organisation a également intensifié ses actions de préparation à l’alyah. Au cours de la semaine écoulée, plus de 650 candidats à l’immigration et membres de leurs familles ont participé à des événements organisés dans le New Jersey et à Toronto, en partenariat avec le ministère israélien de l’Aliyah et de l’Intégration, l’Agence juive pour Israël, le Keren Kayemeth LeIsrael et le Jewish National Fund-USA.

Le cofondateur et directeur exécutif de Nefesh B’Nefesh, le rabbin Yehoshua Fass, a souligné que la saison estivale de l’alyah constitue un moment important tant pour les nouveaux immigrants que pour l’État d’Israël. Il a estimé que ces rencontres permettent aux futurs olim, à leurs proches et à leurs communautés de célébrer cette décision et de bénéficier du soutien nécessaire avant leur installation dans le pays.