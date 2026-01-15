Plus de 200 jeunes immigrants sont arrivés en Israël cette semaine

Un groupe de 213 jeunes immigrants juifs venus du monde entier est arrivé cette semaine en Israël, animé par l’espoir de bâtir une nouvelle vie et, pour beaucoup, de trouver l’amour. Majoritairement célibataires, ces nouveaux arrivants comptent notamment 85 Français et entament leur parcours d’intégration à l’oulpan Etzion, centre d’accueil de l’Agence juive à Jérusalem.

Réputé pour l’enseignement intensif de l’hébreu, l’oulpan Etzion est aussi connu de longue date pour avoir favorisé de nombreuses rencontres entre nouveaux immigrants. Sur le bureau de sa directrice, Ziva Avrahami, un album rempli de faire-part de mariage et de photos de couples témoigne de cette tradition devenue presque légendaire.

Parmi les nouveaux immigrants figure Michali Kayla Moore, 22 ans, esthéticienne ongulaire originaire de Londres, issue d’une famille orthodoxe, a rapporté Ynet. Elle explique que la montée de l’antisémitisme au Royaume-Uni a précipité sa décision. Victime d’une agression à l’arme à air comprimé, elle dit avoir voulu recommencer sa vie dans un pays où elle n’aurait plus à vivre dans la peur.

Son frère Moshe, 20 ans, a fait son aliyah six mois plus tôt et attend son incorporation dans la brigade Nahal. Il confie ne s’être jamais senti à sa place à Londres, dans un climat qu’il décrit comme massivement pro-palestinien.

Autre parcours marquant, celui de Yael Barda, 23 ans, arrivée de Paris. Titulaire d’un master en marketing digital, elle explique que, depuis le 7 octobre, elle ne se sentait plus en sécurité en tant que Juive en France. Elle ambitionne désormais de créer sa propre agence de communication en Israël.

Le groupe comprend des médecins, ingénieurs, professionnels de la high-tech, avocats, enseignants, artistes et sportifs. Pour Doron Almog, président de l’Agence juive, leur alyah constitue "un acte de courage" et un facteur clé de la résilience nationale, culturelle et économique d’Israël.