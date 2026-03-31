Près de 20 000 nouveaux immigrants en Israël depuis Pessah malgré la guerre

Près de 20 000 nouveaux immigrants ont rejoint Israël depuis la fête de Pessah 2025, selon les données publiées par le ministère de l’Alyah et de l’Intégration. Au total, 19 386 personnes, réparties en 11 216 familles, ont fait leur alyah au cours des onze derniers mois, illustrant une dynamique migratoire soutenue malgré le contexte sécuritaire.

Parmi ces nouveaux arrivants figurent 4 119 enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans, ainsi que 2 426 personnes de plus de 65 ans, témoignant d’un mouvement intergénérationnel. La majorité des immigrants proviennent de Russie, avec plus de 6 470 personnes. Les États-Unis arrivent en deuxième position avec 3 512 nouveaux arrivants, suivis par la France avec plus de 3 000 immigrants. D’autres pays sont également représentés, notamment le Royaume-Uni (832), l’Ukraine (807) et le Canada (440).

Sur le plan géographique, Tel Aviv est la ville ayant accueilli le plus grand nombre de nouveaux immigrants, avec 2 807 personnes. Elle est suivie par Netanya (2 298), Jerusalem (2 276) et Haifa (1 661), confirmant l’attractivité des principaux centres urbains du pays.

Le ministre de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, a salué « le choix émouvant de milliers de Juifs de rejoindre Israël et de participer à l’histoire sioniste ». Il a également souligné que « l’immigration en période de guerre constitue une profonde expression de sionisme, de solidarité et de foi dans la justesse du chemin ».

Le ministre a enfin assuré que son administration poursuivrait ses efforts pour faciliter l’intégration des nouveaux immigrants et leur permettre de s’installer durablement dans leur nouveau cadre de vie.