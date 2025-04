1 000 hectares de forêt partis en fumée dans les incendies dans la région de Jérusalem

Les incendies dans la région de la Shephelah et celle de Jérusalem continuent de brûler ce jeudi à plusieurs endroits, notamment dans les secteurs d'Eshtaol, Beit Meir, Mesilat Zion, Shaar Hagai et Tarom, mais ils semblent sous contrôle. Durant la nuit, les pompiers ont poursuivi leurs opérations terrestres intensives pour empêcher le feu d'atteindre les localités, en coopération avec l'avion Shimson de l'armée de l'air. 71 équipes de pompiers arrivées de tous les districts, appuyées par six avions de lutte contre les incendies de l'escadron 'Elad' des pompiers, travaillent encore sur le terrain jeudi matin pour éviter une nouvelle flambée.

KKL

Une fois la propagation de l'incendie maîtrisée, le Conseil régional de Mateh Yehuda a annoncé que les résidents pouvaient revenir à une activité normale et que les transports vers les écoles et les établissements d'enseignement fonctionneraient normalement. Les équipes du Conseil effectueront des visites tout au long de la journée pour vérifier l’intégrité des infrastructures. Le KKL et le commandement du Front intérieur mèneront des opérations autour des localités afin d'empêcher la réapparition des incendies.

Selon les estimations, l'incendie a déjà consumé environ 1000 hectares de végétation. Trois pompiers ont été blessés par inhalation de fumée et ont été évacués pour recevoir des soins. Au total, plus d'une centaine de pompiers venus de tout le pays ont œuvré pour éteindre l'incendie.

Chaim Goldberg/Flash90

Le sergent Shmulik Friedman, commandant du district d'incendie et de secours de Jérusalem, a déclaré : "Nous luttons depuis longtemps contre un incendie qui persiste, mais nos forces sont solides. Les pompiers ont fait preuve d'un héroïsme, d'une précision et d'un dévouement sans précédent. Nous poursuivrons nos opérations jusqu'à ce que toutes les sources d'incendie soient maîtrisées. J'appelle la population à éviter de se rendre dans la zone et à respecter les consignes des forces sur le terrain".