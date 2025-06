110 nouveaux immigrants en provenance d'Europe arrivent en Israël au lendemain du cessez-le-feu

Articles recommandés -

À peine un jour après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, 110 nouveaux immigrants en provenance d'Europe ont atterri mercredi en Israël sur un vol organisé par le ministère de l'Immigration et de l'Intégration et l'Agence juive, en coopération avec la Fraternité internationale des chrétiens et des juifs.

Un vol programmé avant les frappes

Le vol, qui avait été planifié avant qu'Israël ne lance sa frappe préventive contre les installations nucléaires iraniennes le 13 juin, a décollé de Paris mercredi matin. La plupart des nouveaux immigrants sont français, accompagnés de ressortissants britanniques, espagnols et néerlandais, précise le ministère de l'Immigration. Ils ont été accueillis lors d'une cérémonie à l'aéroport. "Les gens viennent nous rejoindre malgré la guerre. Dans d'autres pays, quand il y a la guerre, les gens fuient, mais dans notre pays, les gens viennent nous rejoindre", a déclaré le ministre de l'Immigration Ofir Sofer lors de la cérémonie.

Forte immigration depuis le 7 octobre

Depuis le 7 octobre 2023, plus de 45 000 nouveaux immigrants sont arrivés en Israël, dont environ un tiers âgé de moins de 35 ans, note le ministère. Après avoir enregistré 46 590 nouveaux immigrants en 2023, le nombre a diminué de 30% en 2024 pour atteindre 32 161, malgré la montée de l'antisémitisme dans le monde, selon les données officielles.