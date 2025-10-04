137 participants de la flottille "Sumud" expulsés vers la Turquie

Israël a expulsé samedi 137 militants pro-palestiniens ayant participé à la flottille « Sumud » en direction de Gaza, après l’arraisonnement des bateaux par les forces navales israéliennes la semaine dernière, ont rapporté des sources officielles. Les personnes déportées sont ressortissantes de plusieurs pays, notamment des États-Unis, d’Italie, du Royaume-Uni, de Jordanie, du Koweït, de Libye, d’Algérie, de Mauritanie, de Malaisie, de Bahreïn, du Maroc, de Suisse, de Tunisie et de Turquie.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé que ces activistes étaient arrivés « sous le couvert d’une aide humanitaire » mais avaient refusé les propositions de transfert pacifique formulées par Israël, l’Italie et la Grèce, et n’avaient embarqué qu’une quantité limitée d’assistance, laissant penser selon Jérusalem qu’il s’agissait d’actes de « provocation » au service du Hamas. Plusieurs États se sont montrés réticents à accepter des vols de rapatriement, et certains des détenus auraient résisté aux procédures légales d’expulsion, a précisé le ministère.

L’opération d’arraisonnement, menée notamment par la Shayetet 13, s’est déroulée sans opposition majeure des occupants, selon les autorités : les commandos ont monté à bord, recourant à des canons à eau et à des mesures de dispersion. Les navires ont été dirigés vers le port d’Ashdod, où l’État a décidé d’accélérer les retours, en prenant en charge les coûts des billets d’avion pour les expulsés.