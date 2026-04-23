240 Indiens, issus de la communauté Bnei Menashe, immigrent en Israël

Israël a lancé une opération d’envergure baptisée «Ailes de l’aube» visant à achever l’immigration de l’ensemble de la communauté Bnei Menashe, originaire du nord-est de l’Inde. Dans ce cadre, plus de 250 nouveaux immigrants ont atterri jeudi soir à l’aéroport Aéroport Ben Gourion, lors d’un premier vol organisé conjointement par le ministère de l’Alyah et de l’Intégration et Agence juive.

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Accueillis lors d’une cérémonie officielle en présence de plusieurs responsables israéliens, ces nouveaux arrivants marquent le début d’un processus ambitieux : faire venir, d’ici 2030, près de 6 000 membres de cette communauté, dont une partie a déjà immigré au cours des deux dernières décennies. Environ 4 000 Bnei Menashe vivent déjà en Israël, tandis que 1 200 autres devraient arriver d’ici fin 2026, avant l’achèvement complet de l’opération.

Ce premier vol est le premier d’une série de trois attendus dans les prochaines semaines, avec environ 600 nouveaux immigrants au total. Parmi eux figurent de nombreuses jeunes familles, qui seront prises en charge dans des centres d’intégration, notamment à Nof HaGalil et Kiryat Yam, où elles retrouveront parfois des proches installés de longue date.

L’opération, décidée en novembre dernier sous l’impulsion du Premier ministre Benjamin Netanyahu, vise à permettre la réunification familiale et à faciliter l’intégration de cette communauté, qui se revendique descendante d’une des tribus perdues d’Israël. Elle mobilise plusieurs institutions, dont le ministère des Affaires étrangères et l’Autorité de la population et de l’immigration.

Le ministre de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, a salué «un moment historique», affirmant : «Nous faisons l’histoire en faisant venir toute la communauté Bnei Menashe en Israël». Il a évoqué une initiative visant à «réunir toute la communauté dans l’État d’Israël», ajoutant : «Il n’y a pas de moment plus émouvant pour accueillir ces immigrants juste après le 78e anniversaire de l’indépendance du pays. Bienvenue à la maison.»

De son côté, le président de l’Agence juive, Doron Almog, a souligné que «l’Alya est un moteur de croissance pour Israël», qualifiant chaque nouvel immigrant de «lumière d’espoir». Il a insisté sur la responsabilité d’«accompagner, soutenir et offrir un avenir» à ces nouveaux citoyens.

À travers cette opération, Israël réaffirme son engagement à rassembler les communautés juives du monde entier, dans un contexte marqué par des enjeux démographiques et identitaires majeurs.