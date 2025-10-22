32 militants pro-palestiniens étrangers arrêtés en Samarie et expulsés

Une vaste opération d'expulsion a visé 32 activistes étrangers interpellés lors d'une manifestation non autorisée près d'une exploitation agricole en Samarie, dans la région du carrefour de Burin. Les forces de l'ordre les accusent d'appartenir ou de soutenir l'UAWC, une organisation classée comme terroriste par Israël.

L'incident s'est produit sur un terrain agricole soumis à un décret militaire qui en limite l'accès exclusivement aux travailleurs participant aux récoltes d'olives. Selon les autorités, plusieurs manifestants portaient des signes distinctifs de l'organisation palestinienne UAWC, considérée comme terroriste par Israël.

Alerté par les résidents de l'exploitation, Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, a mobilisé les patrouilles foncières et le service de sécurité local. Il a ensuite saisi le général Avi Blut, commandant du secteur centre, ainsi que la police, avant de solliciter l'intervention du ministre de l'Intérieur par intérim Yariv Levin et du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.

Les forces de sécurité – policiers de Judée-Samarie, garde-frontières et soldats de Tsahal – sont intervenues pour interpeller l'ensemble des manifestants. Transférés au poste d'Ariel pour interrogatoire, ces derniers ont été formellement identifiés comme proches de l'UAWC. Deux Palestiniens présentés comme les organisateurs de la manifestation ont également été placés en garde à vue.

En coordination avec l'Autorité de l'immigration et de la population, le ministère de l'Intérieur a engagé une procédure d'expulsion accélérée. Les 32 activistes se sont également vu notifier une interdiction d'entrée sur le territoire israélien pour une durée de 99 ans.

"L'action résolue visant à expulser les anarchistes envoie un message clair selon lequel il y aura une tolérance zéro envers toute violation de la souveraineté de l'État, l'incitation au terrorisme et son soutien", a déclaré le ministre Levin, remerciant les services impliqués pour leur "action déterminée".

Le député Tsvi Souccot s'est félicité de cette opération d'envergure. "Au cours des dix-huit derniers mois, j'ai eu le privilège de mener au sein des commissions de la Knesset la lutte contre les anarchistes", a-t-il déclaré, qualifiant les expulsés de "grands ennemis d'Israël qui viennent ici pour harceler les soldats de Tsahal et nuire à la réputation d'Israël dans le monde".