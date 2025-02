500 jours après le 7 octobre : Bilan de la reconstruction des localités frontalières avec Gaza

Cinq cents jours après les attaques du 7 octobre, l'Administration de la Renaissance (Minhelet Tkuma) dresse un état des lieux de la reconstruction des localités frontalières de Gaza. Selon les derniers chiffres, 83% des résidents sont rentrés chez eux, soit environ 53 000 personnes, tandis que 13 localités restent encore inaccessibles pour des raisons de sécurité ou de reconstruction inachevée.

Le budget quinquennal alloué à la reconstruction s'élève à 19 milliards de shekels (environ 4,75 milliards d'euros), dont 1,5 milliard destiné à la réhabilitation physique des localités. En 2024, 7 milliards ont déjà été engagés. Les communautés les plus touchées bénéficient d'enveloppes conséquentes : 470 millions pour Be'eri, 200 millions pour Kfar Aza, et 230 millions pour Nir Oz - ce dernier montant faisant l'objet d'un différend entre l'État et le kibboutz, dont le plan de reconstruction n'est toujours pas approuvé.

Les travaux progressent à des rythmes variables selon les localités. À Be'eri, 70 des 150 maisons destinées à la démolition ont été rasées, tandis que 250 des 400 habitations endommagées ont été rénovées. De nouveaux quartiers sortent de terre : 52 logements dans le quartier Hashikmim et 12 dans celui d'Hashlim. À Kfar Aza, les contrats avec les entrepreneurs viennent d'être signés et les travaux devraient débuter prochainement.

Selon les prévisions de l'Administration, la reconstruction devrait s'achever en 2026 pour quatre localités particulièrement touchées : Holit, Kfar Aza, Be'eri et Nir Oz. Certaines communautés comme Kerem Shalom montrent des signes encourageants, avec 36 logements et trois bâtiments publics déjà restaurés, et 24 maisons supplémentaires qui devraient être achevées le mois prochain, permettant le retour des résidents.