54 nouvelles immigrantes françaises reçoivent leur carte d'identité israélienne à la Knesset

Articles recommandés -

Une cérémonie s'est déroulée ce dimanche au Parlement israélien, où 54 jeunes femmes venues de France ont reçu pour la première fois leur carte d'identité israélienne. L'événement s'est tenu en présence du ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Ofir Sofer, et du président de l'Agence juive, le général Doron Almog.

Ces nouvelles immigrantes participent au projet "Identité", programme unique créé il y a 13 ans par l'organisation CNEF sous la direction de Sam Kadosh. Cette initiative vise à accélérer et accompagner le processus d'immigration de jeunes Français diplômés de programmes éducatifs, désireux de s'installer en Israël et de contribuer à la société par un service national-civil.

Le projet se concentre principalement sur les jeunes femmes, leur permettant de commencer leur service national dès septembre, immédiatement après la fin du programme. L'organisation CNEF continue d'accompagner personnellement chaque participant pour l'aider à trouver un placement adapté dans le service civil.

Parmi les bénéficiaires, un jeune homme a également reçu sa carte d'identité en vue d'effectuer son service militaire obligatoire.

Le succès de cette initiative repose sur une collaboration étroite et pluriannuelle avec le ministère de l'Immigration, l'Agence juive, le ministère de l'Intérieur et d'autres organismes soutenant l'encouragement à l'immigration et l'intégration des jeunes immigrants dans la société israélienne.