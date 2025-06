58 ans après la guerre des Six Jours : "Israël proche de la victoire sur le Hamas"

À l'occasion du 58e anniversaire de la guerre des Six Jours, l'historien militaire Moshé Ben David dresse un parallèle saisissant entre la guerre éclair de 1967 et les défis actuels de Tsahal face au terrorisme.

L'avantage de l'initiative en 1967

Articles recommandés -

"La guerre des Six Jours était une guerre d'initiative", explique Ben David. Malgré les provocations égyptiennes, jordaniennes et syriennes, c'est Israël qui a lancé l'offensive, surprenant ses ennemis. Cette capacité d'improvisation, combinée à une supériorité technologique sous-estimée par les adversaires, a permis cette victoire foudroyante.

"Quand on a eu le sentiment que c'était la fin de l'État juif qui arrivait, les gens se sont battus bec et ongle", souligne l'expert, évoquant l'esprit de corps exceptionnel de l'époque.

Mutation stratégique : du conventionnel au terrorisme

Cinquante-huit ans plus tard, la donne a radicalement changé. "Nos ennemis ont compris que dans des confrontations entre armées, ils ne pourraient pas nous vaincre", analyse Ben David. Soutenus par l'Iran, Hamas, Hezbollah et Houthis ont opté pour "un cercle de terrorisme" visant l'arrière israélien. Cette stratégie asymétrique présente un défi majeur : les terroristes bénéficient d'un "avantage au niveau du droit international", se cachant parmi les civils tout en ciblant les populations israéliennes.

Optimisme mesuré

Malgré la complexité du combat antiterroriste, Ben David se montre confiant : "La guerre contre le terrorisme, c'est comme le tir à la corde. Ceux qui sont plus fermes finissent par gagner." Il prédit une victoire sur le Hamas "dans un ou deux mois", estimant que l'Iran, affaibli et concentré sur sa propre protection après la destruction de ses batteries antimissiles, ne peut plus soutenir efficacement ses proxies.

Cette analyse révèle la transformation profonde de la stratégie militaire israélienne, passée de la guerre conventionnelle à la lutte antiterroriste prolongée.