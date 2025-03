60 000 visiteurs profitent du week-end ensoleillé dans les parcs naturels israéliens

Environ 60 000 randonneurs et visiteurs ont profité de ce samedi ensoleillé pour admirer les floraisons hivernales dans les réserves naturelles et parcs nationaux à travers Israël. Parmi les sites les plus fréquentés figuraient la réserve naturelle de Hermon-Banias, les parcs nationaux de Césarée, Tel Afek, Beit Guvrin, le parc Eshkol et Tel Ashkelon.

Cette affluence marque le début du mois de mars, désigné comme mois de la conservation de la nature, avec une attention particulière portée cette année à la protection des fleurs sauvages et de la nature en général.

Mazi Majnaji Moskowitz, directrice du département de l'information à l'Autorité de la Nature et des Parcs, a souligné l'importance de cette initiative : "Aujourd'hui, en ce début de mars, commence le mois de la conservation de la nature, cette fois sous le signe de la protection des fleurs sauvages en particulier et de la nature en général. Nous avons organisé diverses activités, excursions et opportunités de bénévolat pour célébrer ce mois, et nous sommes ravis que le public se joigne à nous - car ce n'est qu'avec sa participation que nous pourrons préserver ces trésors naturels qui embellissent notre paysage et réjouissent le cœur humain."

L'Autorité de la Nature et des Parcs a préparé un programme diversifié d'activités pour sensibiliser le public à l'importance de la préservation de l'environnement naturel. Des informations complémentaires sur le mois de la conservation de la nature, les fleurs sauvages, les possibilités de bénévolat et les activités sont disponibles sur le site de l'Autorité.