"600 jours d'enfer" : la mère de l'otage Nimrod Cohen dénonce les "promesses creuses" de Netanyahou

Vicky Cohen, mère du soldat Nimrod Cohen enlevé le 7 octobre 2023, a exprimé sa détresse sur i24NEWS après 600 jours de captivité de son fils à Gaza, dénonçant le "manque de sensibilité" du Premier ministre israélien.

La colère d'une mère face aux annonces de Netanyahou

"J'ai eu les intestins retournés hier après avoir entendu ce qu'a dit le Premier ministre, qu'aujourd'hui ou demain il y aurait peut-être des annonces sur les otages", confie Vicky Cohen. Elle dénonce cette déclaration comme "un manque de sensibilité" et rappelle que ces vidéos sont "montées, ce n'est pas quelque chose de spontané".

La mère de famille fait le parallèle avec une précédente séquence où Netanyahou et son épouse Sarah évoquaient devant des survivants de la Shoah le nombre d'otages vivants, Sarah Netanyahou corrigeant à la baisse : "Mais non, il y en a moins". "Un manque de prise en considération de ce que nous vivons", s'indigne-t-elle.

L'angoisse d'un accord partiel

Concernant les négociations en cours pour un accord partiel, Vicky Cohen avoue avoir "les tripes retournées" : "Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit tellement j'étais préoccupée". Son inquiétude porte sur le sort des soldats comme son fils : "Ça veut dire que l'État d'Israël n'a pas de plan précis pour ramener mon fils Nimrod, qui est soldat". "S'il n'est pas dans la liste de la première étape, je ne sais pas quand est-ce qu'il va rentrer. Quand est-ce que je vais retrouver mon fils à la maison ? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée", lance-t-elle, désemparée.

Un héros face à "une armée organisée"

Vicky Cohen tient à rappeler les circonstances héroïques de l'enlèvement de son fils depuis Nahal Oz. "Nimrod et l'équipe de son char se sont battus contre beaucoup de terroristes du Hamas qui ont brisé la barrière armée d'armement moderne", explique-t-elle.

Les terroristes ont utilisé des moyens sophistiqués : "une bombe collée au char, des RPG, ils se sont couchés sous le char et ont fait sortir de la fumée pour obliger les soldats à sortir". "Ce n'est pas des gens qui sont venus nous attaquer en tongs et en Kalachnikov. Non, c'est une armée organisée", insiste-t-elle.

Un état psychologique alarmant

Selon les témoignages d'otages récemment libérés, Nimrod se trouverait "dans un état psychologique très difficile". Il aurait été "traumatisé ce jour-là du 7 octobre, quand il a vu comment l'équipe du char" - ses compagnons d'armes très proches - "ont été assassinés de ses propres yeux". "C'est difficile de subir un tel traumatisme. Et puis surtout, d'être tellement de temps coupé du monde dans un tunnel, sans communication. Ce que ça fait à l'âme, ce que ça fait au corps. Et les tortures qu'il a subies et les interrogatoires", énumère sa mère.

Un appel désespéré

"Ils sont tous des cas humanitaires. Ils doivent tous être ramenés à la maison rapidement. Ils doivent tous rentrer, les morts et les vivants", conclut Vicky Cohen, incarnant la détresse de toutes les familles d'otages après plus de 600 jours d'attente dans l'angoisse.