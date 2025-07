62 ministres et députés exigent une présence juive permanente à la Tombe de Joseph

Articles recommandés -

62 ministres et députés de la coalition israélienne, dont une majorité du cabinet politico-sécuritaire, ont signé un manifeste exigeant le retour d’une « présence juive » permanente à la Tombe de Joseph à Naplouse, 25 ans après le retrait de Tsahal lors de la seconde Intifada. Menée par le député Zvi Sukkot et Yossi Dagan, chef du conseil régional de Samarie, cette initiative qualifie le site de « patrimoine historique majeur » pour le peuple juif, abandonné aux « terroristes » en 2000. Les signataires, incluant Yariv Levin, Gila Gamliel, Betsalel Smotrich, Itamar Ben Gvir, Miri Regev et Ze’ev Elkin, estiment que cette « tache historique » doit être corrigée, conformément aux accords d’Oslo prévoyant une présence juive.

Un plan de Tsahal pour rétablir cette présence sera présenté jeudi à la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset. Yossi Dagan déclare : « Le peuple exige une réparation historique. C’est une obligation nationale. » Zvi Sukkot ajoute : « La mobilisation massive de la coalition est un moment historique. Je m’engage à faire approuver ce plan. » Ce projet, soutenu par des habitants et des familles endeuillées, intervient dans un contexte de tensions, avec des incidents récurrents lors de visites non autorisées au site.