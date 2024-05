64 % des Israéliens fermement opposés à la création d'un Etat palestinien

64 % des Israéliens sont opposés à la création d’un État palestinien, selon une nouvelle enquête du Centre des Affaires publiques et d'État de Jérusalem, menée dans le contexte des discussions pour un accord régional global et une normalisation avec l'Arabie saoudite.

La segmentation par appartenance politique montre des différences significatives : 84 % des électeurs de droite, 54 % des électeurs du centre et 24 % des électeurs de gauche s'opposent à la création d'un tel État. Elément important, un tiers des Israéliens qui se disaient auparavant favorables à l'avènement d'un Etat palestinien sous certaines conditions, ont changé d'opinion après les massacres du 7 octobre.

Parmi les personnes interrogées âgées de 60 ans et plus, le soutien à l'idée d'une reconnaissance israélienne d'un État palestinien a chuté de 44 % à 32 %. Une diminution similaire a été enregistrée parmi ceux ayant une formation universitaire : alors qu'ils étaient 29% à se dire favorables à un Etat pour les Palestiniens, ils ne sont plus que 20 % à exprimer cette position. Idem chez les personnes disposant de hauts revenus et dont le soutien pour un tel Etat est passé de 33% à 20 %.

L'opposition à la reconnaissance d'un État palestinien est particulièrement forte parmi les jeunes, les personnes les moins diplômées et celles qui se définissent comme religieuses ou ultraorthodoxes : 70 % des jeunes interrogés (âgés de 18 à 29 ans) expriment leur opposition à la reconnaissance d'un État palestinien, tout comme 72 % des personnes peu diplômées et 74 % des sondés religieux.