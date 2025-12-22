7 octobre : Benjamin Netanyahou défend une commission d’enquête "équilibrée"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a justifié lundi soir avec force la création d’une commission spéciale d’enquête sur les événements du 7 octobre, après l’approbation du projet de loi par la commission ministérielle des affaires législatives. Dans une déclaration solennelle adressée aux citoyens israéliens, il a affirmé que seule une commission « équilibrée » entre coalition et opposition permettrait d’établir la vérité et de restaurer la confiance du public.

Selon le chef du gouvernement, cette commission sera une commission d’enquête étatique spéciale, dotée de pleins pouvoirs, conformément à la loi sur les commissions d’enquête. Elle ne comptera aucun responsable politique parmi ses membres. Sa composition sera strictement paritaire : la moitié des membres sera désignée par la coalition, l’autre par l’opposition. Elle rassemblera des experts issus des domaines de la sécurité, du droit et du monde académique, ainsi que des parents endeuillés, appelés à y siéger comme observateurs.

Benjamin Netanyahou a rejeté les accusations de partialité formulées par ses détracteurs. Il a expliqué que le gouvernement aurait pu opter pour une commission d’enquête gouvernementale classique, entièrement désignée par l’exécutif, mais qu’un tel format n’aurait bénéficié que d’une confiance limitée. À l’inverse, une commission dont la composition serait fixée exclusivement par le président de la Cour suprême, comme le souhaite l’opposition, ne serait, selon lui, acceptée que par une minorité de la population.

Pour appuyer son propos, le Premier ministre a établi un parallèle avec les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Il a rappelé que l’administration de George W. Bush avait alors mis en place une commission d’enquête spéciale, composée de manière équilibrée entre républicains et démocrates, dont les conclusions avaient acquis une large légitimité précisément grâce à cette parité.

« Si vous voulez vraiment connaître la vérité et empêcher toute dissimulation, comment pouvez-vous vous opposer à cela ? », a-t-il lancé à l’opposition, l’invitant à nommer les experts de son choix, à poser toutes les questions nécessaires et à auditionner tous les responsables, « y compris le Premier ministre lui-même ».

Benjamin Netanyahou a enfin assuré que tous les aspects seraient examinés sans exception : politiques, sécuritaires, militaires, de renseignement et juridiques. Un groupe ministériel a été chargé d’élaborer les modalités précises du périmètre de l’enquête, qui seront prochainement soumises au gouvernement. Pour le Premier ministre, une commission d’enquête étatique spéciale et paritaire constitue « la seule voie légitime pour établir la vérité après la plus grande catastrophe de l’histoire d’Israël ».