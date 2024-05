7 octobre : Benny Gantz demande la création d'une commission d'enquête "dès que possible"

Le président de l'Unité nationale, Benny Gantz, demande l'ouverture d'une commission d'enquête sur les échecs qui ont conduit au 7 octobre "dès que possible", déclarant qu'il soumettra personnellement une proposition pour sa mise en place.

"Nous avons tous vu la difficile vidéo de l'enlèvement à Nahal Oz, nous avons tous vu le débat public sur la question de savoir si le Premier ministre avait été averti ou non. Il ne fait aucun doute que la période et les événements qui ont précédé le 7 octobre, ainsi que la poursuite de la campagne depuis lors, constituent un bouleversement national dont nous devons tirer les leçons", a déclaré M. Gantz, membre du cabinet de guerre du Premier ministre Benjamin Netanyahou, dans un message vidéo.

Cette déclaration intervient après que le Forum des otages et des familles disparues a diffusé hier des images poignantes montrant l'enlèvement de cinq soldates de la base de Nahal Oz par des terroristes du Hamas le 7 octobre 2023. "Aujourd'hui, il ne suffit plus d'assumer ce qu'il s'est passé. Nous devons prendre nos responsabilités et agir pour que cela ne se reproduise plus jamais", poursuit M. Gantz, qui insiste sur le fait que "le seul moyen d'y parvenir est de mettre en place une commission d'enquête d'État dans les plus brefs délais". "J'ai l'intention de soumettre bientôt une proposition de résolution pour sa création, afin que la commission puisse s'organiser pour commencer à travailler à une date qui sera convenue", a-t-il ajouté.

Quelques heures avant la déclaration de Gantz, Tsahal a déclaré, en réponse à une demande de liberté d'information de l'ONG Hatzlacha, que sur une période de plusieurs mois l'année dernière, le Premier ministre avait reçu quatre communiqués distincts du renseignement militaire l'avertissant de la façon dont les ennemis du pays considéraient les bouleversements sociaux en Israël à l'époque. Mais M. Netanyahou a rejeté cette allégation, répliquant que non seulement "aucun des documents ne contenait d'avertissement sur les intentions du Hamas d'attaquer Israël à partir de Gaza, mais qu'ils donnaient au contraire une évaluation totalement opposée".