7 octobre : le contrôleur de l’État dénonce une divulgation "partielle" des défaillances

Le contrôleur de l’État Matanyahou Englman affirme que des responsables politiques et militaires n’ont exposé au public qu’une image incomplète de son enquête sur les défaillances ayant précédé l’attaque du 7 octobre 2023. Ses propos semblent viser notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a récemment publié un document de 55 pages contenant ses réponses au contrôleur, incluant des extraits sélectionnés de réunions du cabinet de sécurité avant l’offensive.

Englman s’exprimait dans le cadre de sa réponse à des recours déposés devant la Haute Cour de justice, demandant l’arrêt de son enquête et la non-publication de ses conclusions. En décembre, la Cour a ordonné le gel temporaire de la procédure, en attendant sa décision finale.

« Cette conduite est inappropriée », a déclaré Englman, estimant que l’arrêt des travaux avant la finalisation et la publication des rapports prive le public d’un tableau complet. Selon lui, seules des conclusions officielles et intégrales permettraient d’exposer l’ensemble des faits et responsabilités.

Dans sa réponse aux pétitions, le bureau du contrôleur affirme réfuter point par point les accusations formulées contre l’enquête et met en garde contre les atteintes à l’intérêt public déjà causées par le gel judiciaire, ainsi que celles qui pourraient résulter d’une annulation définitive.

Les requérants – l’unité de défense militaire du corps du procureur militaire et le Mouvement pour la qualité du gouvernement – soutiennent que l’enquête présente des « défauts substantiels » et contestent la compétence du contrôleur pour examiner des questions relevant, selon eux, de la politique et de la stratégie plutôt que de la seule gestion administrative.