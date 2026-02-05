7 octobre : Netanyahou admet une défaillance du renseignement

Lors d’une réunion à huis clos de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que les massacres du 7 octobre résultaient d’« une grave défaillance du renseignement », tout en niant catégoriquement toute trahison au sein de l’appareil sécuritaire.

Selon des informations relayées par Channel 12, Netanyahou a déclaré vouloir dissiper ce qu’il a appelé le « nuage de la trahison » entourant cette date, en réponse aux accusations formulées par certains responsables politiques — y compris, selon les médias, par son fils, Yair Netanyahou. Il a insisté sur le fait qu’aucun responsable n’avait anticipé une attaque du Hamas ce jour-là.

Le chef du gouvernement a évoqué plusieurs échanges avec de hauts responsables sécuritaires et politiques, notamment l’ancien chef du Shin Bet Ronen Bar, l’ex-ministre de la Défense Benny Gantz et l’ancien Premier ministre Naftali Bennett. Selon lui, tous partageaient alors l’évaluation selon laquelle le Hamas était dissuadé. Le moment exact de ces échanges n’est toutefois pas précisé.

Netanyahou a également accusé Ronen Bar d’avoir falsifié le compte rendu d’une réunion tenue le matin même de l’attaque, en y ajoutant la mention d’un appel supposé au Premier ministre. Bar a quitté ses fonctions l’an dernier, après un conflit ouvert avec Netanyahou porté devant la Cour suprême.

En signe de protestation, les députés du parti Yesh Atid ont quitté la séance, dénonçant ce qu’ils qualifient de manœuvre de communication destinée à éluder les responsabilités politiques liées à l’attaque, qui a causé la mort de nombreux civils et des enlèvements.

Enfin, Benjamin Netanyahou a assuré que le projet de loi exemptant les étudiants des yeshivot du service militaire serait adopté prochainement, parallèlement à une réforme prolongeant la durée du service obligatoire à 36 mois.