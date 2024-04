7 octobre : une professeure de l'Université hébraïque arrêtée pour incitation à la haine

Une professeure arabe israélienne de l'Université hébraïque de Jérusalem a été arrêtée et soupçonnée d'incitation après avoir remis en question les viols et autres atrocités commis par le Hamas lors des attaques du 7 octobre et avoir déclaré que les Israéliens étaient des "criminels" et qu'ils "devraient avoir peur".

Des officiers ont amené Nadera Shalhoub-Kevorkian, criminologue et professeure de droit, au poste de police de Mevasseret Zion, dans la banlieue de Jérusalem, pour l'interroger. Shalhoub-Kevorkian, maître de conférences à l'université, a été suspendue pour la première fois après une interview donnée le 9 mars au podcast Makdisi Street, dans laquelle elle déclarait que le sionisme devrait être aboli et remettait en question les viols et autres atrocités commises par le Hamas. Le député Hadash Ofer Cassif a vivement critiqué l'enquête sur Shalhoub-Kevorkian, déclarant que la police "a arrêté Shalhoub-Kevorkian uniquement en raison de ses déclarations. "Pour qu'il n'y ait aucun doute : La professeure Shalhoub-Kevorkian n'a pas nié le massacre du 7 octobre et n'a pas remis en cause les atrocités commises par le Hamas (et même si elle l'avait fait, il n'y a rien de criminel là-dedans). Sa déclaration selon laquelle Israël commet un génocide à Gaza est légitime et ne serait considérée comme interdite que dans un régime dictatorial". Elchanan Felhaimer, présidente de l'Union nationale des étudiants israéliens, se félicite de cette arrestation et espère qu'elle influencera la manière dont les universitaires s'expriment sur les questions brûlantes. "Les étudiants de tout Israël, sous la houlette de l'Union nationale des étudiants israéliens, réclament depuis longtemps l'arrêt de l'incitation. Il est bon que, chez nous, nous sachions comment traiter cette incitation de la bonne manière afin d'éradiquer ce phénomène dégoûtant", a déclaré M. Felhaimer.