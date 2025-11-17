7-Octobre : Yariv Levin dirigera le comité ministériel

Le secrétaire du gouvernement israélien, Yossi Fuchs, a annoncé lundi soir la composition de l’équipe ministérielle chargée de formuler, sous 45 jours, le mandat de la future commission d’enquête non-étatique sur les défaillances du 7 octobre. Cette structure devra préciser ce que la commission enquêtera, et sur quelles périodes, dans un contexte de forte controverse politique.

Le comité sera présidé par le ministre de la Justice, Yariv Levin. Il comptera notamment le ministre des Finances Betsalel Smotrich, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, le ministre de la Reconstruction Zeev Elkin, le ministre de l’Agriculture Avi Dichter, la ministre du Renseignement Gila Gamliel, la ministre de l’Intégration Orit Strock, ainsi que les ministres Amichai Eliyahou et Amichai Chikli.

Cette composition, marquée par la présence de figures de la droite dure, intervient alors que Benjamin Netanyahou continue de s’opposer à la création d’une commission d’enquête pleinement étatique, comme l’exigent depuis presque deux ans les familles endeuillées du 7 octobre. Sous pression de la Cour suprême, qui a donné 30 jours au gouvernement pour présenter une avancée, l’exécutif cherche à avancer sans accorder une commission indépendante classique.

Face à ce dispositif, l’opposition dénonce une “commission de camouflage”. Yair Lapid accuse le gouvernement de « fuir la vérité », tandis que Gadi Eisenkot parle d’une instance « de dissimulation et de combines ». Pourtant, la Cour suprême a rappelé dans sa décision du 15 octobre qu’il existait un consensus sur la nécessité d’une commission dotée de larges pouvoirs d’enquête, même si subsiste un désaccord majeur sur sa nature et son calendrier. La coalition réfléchit par ailleurs à légiférer pour créer une commission spéciale, susceptible de contourner l’impasse politique.