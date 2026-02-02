77ᵉ anniversaire de la Knesset : Amir Ohana critique le pouvoir judiciaire

À l’occasion d’une séance spéciale marquant le 77ᵉ anniversaire de la Knesset et les 60 ans du Mishkan (siège officiel du Parlement israélien, inauguré en 1966), son président, Amir Ohana, a prononcé un discours offensif à l’égard du pouvoir judiciaire, sur fond de tensions institutionnelles croissantes en Israël.

Dès l’ouverture de son intervention, Ohana a évoqué l’absence de nombreux députés, conséquence directe de la controverse autour de la non-invitation des présidents de la Cour suprême aux cérémonies officielles. Il a rappelé que cette pratique, en vigueur par le passé, n’est qu’une coutume parmi d’autres qui, selon lui, ont été bafouées ces dernières années.

Le président de la Knesset a notamment dénoncé la remise en cause d’un principe inscrit dans la loi : l’élection des présidents de la Cour suprême par la commission de sélection des juges, et non à travers des décisions judiciaires émanant de proches du président désigné. « Cette pratique et cette loi ont été violées », a-t-il affirmé, accusant le système judiciaire de s’arroger des prérogatives qui ne lui appartiennent pas.

Amir Ohana a également critiqué ce qu’il considère comme une rupture grave avec une norme fondamentale : l’idée selon laquelle l’annulation de lois fondamentales était jusque-là inconcevable. Il a qualifié certaines décisions prises en pleine guerre de « manifestement déraisonnables », estimant qu’elles portent atteinte à l’équilibre des pouvoirs.

Se disant « attristé » de voir certains qualifier l’absence d’invitation à une cérémonie de menace pour la démocratie, Ohana s’est montré encore plus sévère envers ceux qui, selon lui, acceptent sans sourciller la transformation du pouvoir judiciaire en une autorité suprême cumulant les fonctions de juge, de législateur et d’abrogateur de lois. Il a parlé d’un « roi omnipotent », en référence à la Cour suprême.

Le président de la Knesset a toutefois précisé qu’une exception serait maintenue pour les journées nationales de commémoration, afin de ne pas politiser ces moments sacrés. Il a réaffirmé sa disponibilité au dialogue avec le système judiciaire, promettant que sa « main tendue » resterait sincère.

« Celui qui respecte sera respecté », a conclu Ohana. « Mais le respect entre autorités ne peut être à sens unique. » Selon lui, défendre les prérogatives du pouvoir législatif est une condition essentielle à la survie d’Israël en tant qu’État juif et démocratique.