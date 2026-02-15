800 personnes issues de la société arabe assassinées depuis l'instauration de l'actuel gouvernement

Le Centre Aman pour une société sûre indique que plus de 800 personnes ont été tuées dans la société arabe depuis l’entrée en fonction du gouvernement actuel. Selon ses données, plus de 75 000 incidents par armes à feu et quelque 5 000 blessés ont été recensés sur la même période. Son président, le Dr Kamel Ryan, a annoncé la préparation d’un plan quinquennal visant à renforcer l’organisation communautaire pour enrayer la spirale de la violence.

Depuis le début de l'année 2026, 48 Arabes israéliens ont été assassinés, soit un record absolu. L'année dernière, à la même période, qui avait également été une année record, on comptait 34 victimes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, cinq personnes ont été assassinées en seulement 12 heures. Les deux dernières victimes, tuées samedi, étaient âgées de 19 et 20 ans.

Abed Mashraqa a été tué par balle à Nazareth à Nazareth. Les secouristes du MDA, appelés sur les lieux dans le quartier de Gilboa, l'ont trouvé dans son véhicule, le corps criblé de balles. Le secouriste Amjad Nicola a déclaré : « La victime était inconsciente dans sa voiture, sans pouls ni respiration, et présentait de graves blessures par balle. Nous avons procédé à des examens médicaux, mais malheureusement, ses blessures étaient trop importantes et nous n'avons eu d'autre choix que de constater son décès. » La police a ouvert une enquête pour suspicion d'homicide.

Lors d'un autre incident violent survenu sur l'autoroute 40, près de l'échangeur de Neot Hovav, un homme de 20 ans a été grièvement blessé, inconscient et présentant une plaie pénétrante. Les secouristes et les ambulanciers du MDA lui ont prodigué les premiers soins sur place, mais son décès a été constaté plus tard dans la soirée. Les équipes du MDA ont également pris en charge une autre personne blessée lors du même incident : un homme de 20 ans présentant des blessures pénétrantes, qui a été transporté à l'hôpital dans un état stable.