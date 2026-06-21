92% des Israéliens estiment que l'Iran est sorti vainqueur de la guerre (sondage)

Un sondage réalisé par l'Institut Agam en partenariat avec l'Université hébraïque de Jérusalem révèle une profonde défiance des Israéliens à l'égard de l'issue de la guerre contre l'Iran et de l'accord conclu avec les États-Unis.

Selon cette enquête menée entre le 17 et le 20 juin auprès de 3 644 Israéliens âgés de 17 ans et plus, 92,1 % des personnes interrogées considèrent que l'Iran est le véritable vainqueur du conflit. Par ailleurs, 86 % portent un jugement négatif sur l'accord conclu avec Washington, tandis que 82,9 % estiment que la campagne militaire a affaibli la sécurité à long terme d'Israël.

Le scepticisme est également marqué à l'égard du gouvernement. 72,5 % des sondés déclarent ne pas croire le Premier ministre Benjamin Netanyahou lorsqu'il affirme qu'Israël a obtenu des gains significatifs et écarté une menace existentielle. Plus encore, 87,8 % estiment qu'Israël n'a pas atteint ses objectifs de guerre ou ne les a remplis que partiellement.

L'action du chef du gouvernement est aussi sévèrement jugée : 56,4 % des Israéliens considèrent que sa gestion de la campagne a été mauvaise ou constitue un échec.

En parallèle, l'enquête met en évidence une opinion publique divisée sur le front libanais. 48,2 % des personnes interrogées se déclarent favorables à une reprise d'une offensive militaire majeure contre le Hezbollah, même si cela devait provoquer des tensions avec le président américain Donald Trump.

Les auteurs de l'étude précisent que la marge d'erreur maximale est de 2,2 % avec un niveau de confiance de 99 %.