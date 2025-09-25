97 pièces d'or pur de l'époque byzantine mises au jour près du lac de Tibériade

Articles recommandés -

Une équipe d’archéologues de l’Université de Haïfa a mis au jour, dans le parc national de Sussita, situé à deux kilomètre à l'est du lac de Tibériade, un trésor d’une rare richesse datant de l’époque byzantine. La découverte, survenue fin juillet, comprend 97 pièces en or pur et des fragments de boucles d’oreilles ornées de perles, de pierres semi-précieuses et de verre.

Selon les chercheurs, ce trésor aurait été enfoui au VIe ou VIIe siècle de notre ère, probablement par crainte de l’avancée des armées sassanides. "C’est l’un des plus grands trésors de l’époque byzantine découverts en Israël, et son originalité réside dans l’association de bijoux et de monnaies issues de règnes impériaux différents", a expliqué le Dr Michael Eisenberg, de l'université de Haïfa, co-directeur des fouilles. Certaines pièces portent encore des traces de tissu, vestige de la bourse dans laquelle elles avaient été cachées.

Parmi les objets remarquables figure un tremissis (monnaie romaine en or) frappé à Chypre vers 610 par l’empereur Héraclius l’Ancien et son fils, au moment de leur révolte contre l’empereur Phocas. Seul un autre exemplaire de cette monnaie a été trouvé à ce jour en Israël. "Cette découverte ajoute une dimension importante à notre compréhension de l’histoire politique et économique de la période", a souligné le Dr Danny Shayon.

Le trésor a été repéré grâce à un opérateur de détecteur de métaux accompagnant l’expédition. "L’appareil s’est emballé, puis les pièces d’or sont apparues les unes après les autres", a raconté Eddie Lipsman, encore incrédule. Les chercheurs ont choisi de différer l’annonce publique le temps de procéder aux premières analyses et de s’assurer qu’aucun autre objet ne se trouvait sur place.

L’état de conservation impressionne les spécialistes : "Retrouver des pièces et des bijoux vieux de 1 400 ans dans un tel éclat est une expérience rare", s’est enthousiasmé le Dr Eisenberg. Sa collègue, le Dr Arleta Kowalewska, a salué la finesse de l’orfèvrerie : "Les boucles d’oreilles sont pour moi la grande surprise : un travail raffiné mêlant pierres et perles."

Située à l’est du lac de Tibériade, Sussita fut à l’époque byzantine un centre chrétien prospère, doté d’au moins sept églises. Ces dernières années, les fouilles y ont révélé des traces de la conquête sassanide, notamment l’incendie de l’église du martyr Théodore.

Pour le Dr Dror Ben-Yosef, de l’Autorité des parcs et de la nature, le site illustre "la multiplicité des communautés et traditions en Terre d’Israël à la fin de l’Antiquité".