À Beer-Sheva, Benjamin Netanyahou affirme qu’Israël "frappera encore davantage l’ennemi"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est rendu vendredi sur le lieu d’un impact à Beer-Sheva, dans le sud d’Israël, accompagné du vice-ministre Almog Cohen, du maire Rubik Danilovich et de la directrice générale par intérim du bureau du Premier ministre Drorit Steinmetz.

S’exprimant au septième jour de l’opération militaire « Le Rugissement du Lion », le chef du gouvernement a affirmé que l’armée israélienne poursuivait ses frappes contre les dirigeants et les infrastructures du régime iranien ainsi que contre d’autres cibles dans la région.

« Nous frappons l’ennemi — sa direction, son régime oppressif et divers objectifs, y compris au Liban », a déclaré Benjamin Netanyahou. Il a souligné que l’offensive israélienne reposait sur « trois éléments essentiels : la détermination, l’initiative et la ruse », assurant que l’ennemi en découvrirait « encore davantage ».

Le Premier ministre a également adressé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, évoquant notamment le fils du ministre des Finances Betsalel Smotrich, blessé lors des combats. « Nos soldats et nos blessés doivent savoir que toute la nation se tient derrière eux », a-t-il affirmé.

Benjamin Netanyahou a salué la résilience des habitants de Beer-Sheva, une ville régulièrement visée par les tirs ennemis depuis le début de la guerre. « En défense, ce qui est nécessaire, c’est une discipline de fer et une grande ténacité, et nous les voyons ici en abondance », a-t-il déclaré.

Il a également évoqué les efforts de reconstruction après les dégâts causés par les frappes, notamment autour de l’hôpital Soroka, promettant que toutes les destructions seraient réparées. « Non seulement nous reconstruirons, mais nous améliorerons », a-t-il assuré.

De son côté, le maire de Beer-Sheva, Rubik Danilovich, a affirmé que la véritable victoire serait de renforcer encore la ville et d’y attirer de nouveaux habitants.

Benjamin Netanyahou a conclu en promettant que Beer-Sheva et le Néguev continueraient de se développer, affirmant que la région resterait au cœur de la vision stratégique d’Israël.