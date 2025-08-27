À Gaza, le chef d’état-major appelle à une mobilisation équitable de toute la société israélienne

Articles recommandés -

Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a effectué mercredi une visite dans la bande de Gaza aux côtés du commandant du Commandement Sud, le général Yaniv Assur, du chef de la division des opérations Itzik Cohen et d’autres officiers supérieurs. Lors de ce déplacement, il a inspecté les unités de réserve de la brigade « Etzioni » et salué l’action des brigades opérant dans le secteur sud du territoire.

S’adressant aux soldats, il a souligné l’ampleur de l’engagement militaire actuel : « Nous sommes dans une campagne multi-fronts et nous agissons avec force sur toutes les lignes. Le principal effort reste de renforcer l’action à l’intérieur de la ville de Gaza, tout en poursuivant les opérations sur l’ensemble des fronts. Nous sommes déterminés à ramener les otages, à vaincre le Hamas et à empêcher qu’un 7 octobre ne se reproduise. »

Il a rendu hommage aux réservistes, dont la mobilisation a été prolongée : « Grâce à vous, Israël tient debout face à tous ses ennemis. Votre sacrifice est une source d’inspiration pour l’ensemble du peuple. » Abordant la question sensible du partage des charges militaires, le chef d’état-major a insisté : « On ne peut accepter qu’une partie de la société ne participe pas. La sécurité d’Israël exige l’implication de tous. C’est un devoir citoyen et un impératif national. J’appelle chacun à s’engager et à contribuer de manière équitable : c’est l’exigence de l’heure. »