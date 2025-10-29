À Kiryat Gat, Netanyahou promet un “effort conjoint” américano-israélien pour désarmer le Hamas

En visite ce mercredi 29 octobre au Centre de coordination militaro-civil américano-israélien de Kiryat Gat, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé la détermination d’Israël à atteindre l’objectif fixé avec le président Donald Trump : le désarmement total du Hamas et la démilitarisation de la bande de Gaza.

Aux côtés du chef du Commandement central américain (CENTCOM), l’amiral Brad Cooper, et du chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, Netanyahou a insisté sur le caractère “étape par étape” de cette coopération, menée dans le cadre du plan de stabilisation post-ceasez-le-feu. Il a souligné que “la responsabilité sécuritaire d’Israël et sa liberté d’action dans la bande de Gaza” sont reconnues par les partenaires internationaux impliqués.

“Nous maintenons notre sécurité entre nos mains pour obtenir des résultats que beaucoup pensaient inatteignables, mais que nous sommes déterminés à atteindre”, a déclaré le Premier ministre. Citant le président Trump, il a ajouté : “Nous atteindrons cet objectif, que ce soit par la voie facile — comme nous l’espérons — ou par la voie difficile.”

Le Premier ministre était accompagné du commandant du centre, le général Yaki Dolf, du directeur du Shin Bet, David Zini, et de plusieurs officiers supérieurs de Tsahal. Cette visite, sur fond de violations répétées du cessez-le-feu par le Hamas, vise à illustrer l’unité stratégique entre Israël et les États-Unis dans la mise en œuvre du plan de paix et la prévention d’un retour du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza.