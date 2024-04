À l'approche de Pessah, Netanyahou s'engage à accroître la pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet de "porter des coups supplémentaires et douloureux" au Hamas pendant la fête de Pessah (Pâque) afin d'accroître la pression sur le groupe terroriste pour qu'il libère les otages.

Dans un message vidéo diffusé en ligne, M. Netanyahou décrit le conflit actuel en termes bibliques, citant le dicton rabbinique selon lequel "à chaque génération, ils se lèvent pour nous détruire" et déclarant que l'absence des otages pendant la prochaine fête "ne fait que renforcer notre détermination à les ramener".

"Malheureusement, jusqu'à présent, toutes les propositions de libération de nos otages ont été catégoriquement rejetées par le Hamas", déclare-t-il, s'opposant ainsi aux critiques croissantes qui lui sont adressées à l'intérieur du pays et selon lesquelles il n'en aurait pas fait assez pour obtenir leur libération. "Au lieu de se retirer de ses positions extrêmes, le Hamas s'appuie sur la division en notre sein et s'encourage des pressions exercées sur le gouvernement israélien. En conséquence, il ne fait que durcir ses conditions pour la libération de nos otages", affirme M. Netanyahou. "C'est pourquoi nous lui porterons des coups supplémentaires et douloureux - et cela ne saurait tarder." "Dans les jours à venir, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c'est le seul moyen de libérer nos otages et de remporter notre victoire", ajoute-t-il. Au début du mois, M. Netanyahou a affirmé qu'"il y a une date" pour l'opération terrestre de Tsahal dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, qui a été longtemps retardée, mais, selon CNN, il aurait décidé de retarder l'offensive tant attendue après la récente attaque de missiles et de drones de l'Iran contre l'État hébreu.