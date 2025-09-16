À l’approche de Rosh Hashana, les messages de prière retirés du Mur des Lamentations

Articles recommandés -

Comme chaque année avant les fêtes de Tishri, la Fondation pour le patrimoine du Mur occidental a procédé ce mardi au retrait des petits papiers de prière déposés entre les pierres sacrées du Kotel au cours des six derniers mois. Ces messages, porteurs de souhaits et de prières, seront ensuite transférés dans une geniza, un espace consacré à la préservation et à l’enterrement des écrits sacrés.

L’opération s’est déroulée sous la supervision du rabbin du Mur, Shmuel Rabinovitch, qui a prié pour l’unité du peuple d’Israël et pour l’acceptation de ces milliers de prières. Pour préserver la sacralité des lieux et la confidentialité des messages, le retrait s’effectue selon les règles religieuses, avec des gants et des outils en bois jetables.

Cette année, certains messages se sont particulièrement distingués : des prières émouvantes pour la paix et la réconciliation, envoyées depuis des pays hostiles à Israël, tels que l’Iran, le Yémen, l’Irak, le Qatar, le Liban, le Soudan, ou encore l’Égypte et la Jordanie.

Parmi les papiers recueillis figurent également des messages déposés par des dirigeants étrangers, dont un mot envoyé par le président américain Donald Trump en début de mandat, dans lequel il a écrit : « Pour la paix en Israël ! ». Des familles d’otages, des soldats de Tsahal, des familles endeuillées et des visiteurs du monde entier ont également contribué à cette collecte, symbole d’espoir et de dialogue universel. La Fondation a récemment lancé un bot WhatsApp, permettant d’envoyer facilement un message de prière, même à distance.