À la frontière jordanienne, Eyal Zamir rappelle la leçon du 7-Octobre : "être toujours prêts"

En visite ce vendredi matin lors d’un exercice surprise à la frontière jordanienne, le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a affirmé que l’une des principales leçons tirées de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 était « la nécessité d’un niveau de préparation élevé et constant face à une attaque surprise à nos frontières ».

L’exercice, baptisé « Soufre et Feu », a débuté dans la nuit et devait se poursuivre jusqu’à l’après-midi. Il vise à tester la capacité de réaction de l’armée israélienne face à plusieurs scénarios opérationnels soudains, dans un secteur jugé sensible. L’entraînement mobilise les états-majors comme les forces déployées sur le terrain, depuis le niveau du commandement général jusqu’aux unités combattantes.

« C’est ce que nous nous entraînons à faire ici aujourd’hui : un exercice d’état-major général simulant la défense contre une attaque terroriste de grande ampleur, avec des scénarios complexes dans un secteur difficile, avec pour mission prioritaire la défense de nos frontières et des habitants de la région », a expliqué Eyal Zamir.

Le chef de Tsahal a insisté sur l’importance de maintenir une vigilance permanente, près de trois ans après le massacre du 7-Octobre. « Cet exercice est important et significatif. Il reflète les leçons que nous avons apprises et mises en œuvre, ainsi que la grande importance que nous accordons à ces secteurs. Il est de notre devoir de renforcer notre préparation et de rester alertes et vigilants face à un scénario d’attaque surprise », a-t-il ajouté.

L’armée précise que l’exercice se concentre notamment sur les 96e et 80e divisions, chargées de la frontière jordanienne. Lors de sa visite, Eyal Zamir a tenu une évaluation de situation et examiné la conduite des forces engagées dans la manœuvre.