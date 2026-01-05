À la Knesset, Netanyahou affirme une coordination totale avec Trump sur l’Iran

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé lundi devant la Knesset que lui-même et le président américain Donald Trump étaient en parfaite convergence de vues sur le dossier iranien, décrivant leur relation personnelle et les liens entre Israël et les États-Unis comme « une recette pour la poursuite de nos succès en 2026 ».

S’exprimant lors d’un débat parlementaire dit des « 40 signatures », Netanyahou a souligné l’étroite coopération entre Jérusalem et Washington sur les principaux dossiers régionaux. Il a notamment indiqué que les deux dirigeants avaient longuement travaillé ensemble sur les efforts visant à rapatrier la dépouille du dernier otage israélien toujours détenu à Gaza, le sergent-chef Ran Gvili.

Sur l’Iran, le chef du gouvernement a tenu un discours particulièrement ferme. « Nous ne permettrons pas à l’Iran de reconstruire son industrie de missiles balistiques, et nous ne le laisserons certainement pas relancer son programme nucléaire », a-t-il déclaré. Netanyahou a précisé que la position commune d’Israël et des États-Unis reposait sur un principe clair : zéro capacité d’enrichissement pour l’Iran. Cela implique, selon lui, que l’ensemble de l’uranium enrichi iranien soit exporté hors du pays et que les installations nucléaires fassent l’objet d’un contrôle étroit et permanent.

Le Premier ministre israélien a également adressé un message à la population iranienne, affirmant qu’Israël s’identifiait « à la lutte du peuple iranien et à ses aspirations à la liberté et à la justice ». Il a estimé que l’Iran pourrait se trouver à « un moment décisif », au cours duquel les Iraniens pourraient « prendre leur avenir en main ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que le dossier nucléaire iranien et la question des missiles demeurent au cœur des préoccupations sécuritaires d’Israël et de ses alliés.