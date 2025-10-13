À la Knesset, Netanyahou salue "le plus grand ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche"

Dans une atmosphère d’émotion et d’unité nationale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé lundi un discours vibrant devant la Knesset, en présence de Donald Trump, venu célébrer la libération des derniers otages et la fin de la guerre à Gaza. Un moment d’histoire, selon les mots du chef du gouvernement, marqué par un hommage appuyé au président américain et par une promesse : transformer la victoire militaire en paix durable.

Dès les premières phrases, Netanyahou a salué “notre grand ami, le président Donald J. Trump”, remerciant le chef de la Maison-Blanche pour “son rôle décisif” dans le retour des otages israéliens après 638 jours de captivité. “Aucun président n’a fait plus pour Israël”, a-t-il lancé sous les applaudissements, citant tour à tour la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, la souveraineté sur le Golan, les accords d’Abraham et la frappe américaine sur le site nucléaire iranien de Fordow.

Le Premier ministre a évoqué la guerre “ouverte par le Hamas le 7 octobre 2023”, rappelant “les familles brûlées vives, les jeunes massacrés au festival Nova, les bébés arrachés à leurs mères”. Puis, dans un silence solennel, il a rendu hommage aux 2 000 Israéliens tombés au combat et aux 915 soldats morts depuis le début du conflit. “C’est grâce à eux que notre nation survivra et connaîtra la paix”, a-t-il dit avec gravité, avant de saluer un soldat amputé, symbole du “courage et de l’esprit d’Israël”. Netanyahou a également célébré la détermination du peuple israélien, “une nation de lions”, et sa foi en la devise qui guide son action : “La paix par la force.” Il a rappelé qu’Israël avait résisté aux “pressions diplomatiques” et “à la propagande du Hamas” grâce au soutien indéfectible de Washington. “Quand les autres étaient faibles, vous avez été fort ; quand les autres nous ont abandonnés, vous êtes resté à nos côtés”, a-t-il lancé à l’adresse de Trump, visiblement ému. Dans la dernière partie de son discours, le Premier ministre a évoqué l’avenir. “Les années à venir seront, nous l’espérons, un temps de paix”, a-t-il déclaré, appelant à élargir le cercle des accords d’Abraham et à tendre la main “à tous ceux qui veulent la paix avec nous”. Concluant sur une note biblique, il a cité l’Ecclésiaste : “Il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix.” Puis, dans un hémicycle debout, il a annoncé avoir proposé que Donald Trump reçoive le Prix Israël, “la plus haute distinction de notre nation, parce qu’il est le plus grand ami d’Israël”.