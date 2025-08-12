À la Knesset, survivants de la Shoah et familles d’otages supplient : "Ramenez-les tant qu’il est encore temps"

Articles recommandés -

L’émotion était palpable ce mardi à la Knesset. Dans la salle de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, survivants de la Shoah et proches des 51 otages encore retenus à Gaza ont pris la parole, la voix chargée de colère et de douleur, pour exhorter les élus à agir.

Hannah Gofrit, rescapée de la Shoah, a raconté son histoire, celle d’une enfant juive de six ans et demi sauvée par des Justes parmi les nations en Pologne. « Aujourd’hui, je vous demande : auriez-vous sauvé une enfant de six ans et demi ? Vous ne répondez pas… Cette guerre m’a ajouté un nouveau cauchemar : dans mon pays, on ne ramène pas les otages. Ramenez-les vite, tant qu’il est encore temps. Sinon, ce sera dans vos consciences, dans vos âmes. »

À ses côtés, Yocheved Lifshitz, ancienne otage libérée, a décrit la souffrance des captifs : « Chaque deux jours, je perdais un kilo. Imaginez 676 jours là-bas… Ils sont transparents, et vous discutez de tout sauf de les ramener. Ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs, arrêtez ces guerres cruelles. » De son côté, Ofri Bibas, tante d’Ariel et Kfir Bibas, assassinés le 7 octobre, a accusé l’État de les avoir abandonnés : « Pour les survivants de la Shoah, il n’y avait pas de pays pour les sauver. Mais pour mes neveux, il y avait un État… qui n’était pas là. Vous avez échoué et choisissez de sacrifier les vivants et d’abandonner les morts. Nous ne nous tairons pas. » Enfin, Naftali Fürst rescapé d’Auschwitz et de Buchenwald, a rappelé avec force l’urgence : « Avez-vous bu un verre d’eau aujourd’hui ? Eux, non. Si nous n’agissons pas maintenant, ils mourront. Soyez des êtres humains, pas seulement des députés. » Tous ont lancé le même appel : restaurer l’entraide, l’unité, et mettre fin à ce cauchemar en ramenant enfin les captifs chez eux.