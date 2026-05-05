À Meron, un soldat orthodoxe de Tsahal pris à partie lors de Lag Baomer

Un soldat orthodoxe de Tsahal a été pris à partie lors des célébrations de Lag Baomer au mont Mont Meron. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, il a été encerclé avec un autre soldat en uniforme par un groupe de participants haredim, qui l’ont insulté, certains le qualifiant notamment de « nazi ».

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L’incident s’est produit dans un contexte de très forte affluence, alors que des milliers de fidèles ont convergé vers le site malgré les restrictions imposées par les autorités. Ces dernières avaient tenté de limiter les rassemblements en raison de préoccupations sécuritaires, notamment liées à des risques de tirs de roquettes du Hezbollah.

Au cours de la nuit, d’autres tensions ont été signalées. Des groupes de participants ont également affronté les forces de l’ordre, lançant des chaises en plastique et des bouteilles en direction de policiers présents sur place. Malgré les limitations fixées par le commandement du front intérieur — 200 personnes en extérieur et 600 en intérieur — l’affluence a largement dépassé ces seuils. Environ 20 000 personnes étaient déjà présentes sur le site dès dimanche.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s’est rendu sur place et a salué la retenue des forces de police, tout en appelant la population à éviter de se rendre à Meron.

Les secours du Magen David Adom ont fait état de 23 blessés au total durant les festivités, dont une personne dans un état modéré après avoir été touchée à la tête.