À Yad Vashem, le président Herzog appelle à l'unité nationale

Le président israélien Isaac Herzog a ouvert mercredi soir la cérémonie officielle marquant le Jour du Souvenir de la Shoah et de l'Héroïsme à Yad Vashem par un appel émouvant à l'unité nationale, alors que le pays traverse une période de profondes divisions.

« Je vous appelle du fond de mon cœur : unissons-nous »

« Je vous appelle du fond de mon cœur : unissons-nous, tout le peuple d'Israël », a déclaré Herzog dans son discours à Jérusalem. Le président a conclu par ces mots empreints d'espoir : « Comme il y a quatre-vingts ans, nous surmonterons cette épreuve. C'est inscrit dans notre ADN le plus profond en tant que peuple. Car l'éternité d'Israël ne mentira pas, pour toujours et à jamais. »

Le message poignant des survivants

Herzog a partagé une pratique devenue rituelle pour lui : « Ces dernières années, j'ai pris l'habitude d'accueillir des survivants de la Shoah à la résidence présidentielle. Presque chaque semaine, j'ai le privilège de les rencontrer. Ils viennent à Jérusalem dans leurs plus beaux habits. Certains approchent de leurs quatre-vingt-dix ans, d'autres frôlent le centenaire. Parfois, ils ont du mal à marcher, parfois à respirer. Dans la plupart des cas, ils sont accompagnés de leurs familles. » « Des enfants. Des petits-enfants. Des arrière-petits-enfants. Même des arrière-arrière-petits-enfants », poursuit le président. « Je discute avec eux et découvre des histoires de vie inconcevables. Et soudain, je me surprends à dire – parfois silencieusement, parfois à voix haute : Voilà, vous avez vaincu. Voilà, nous avons vaincu. » Mais ce qui a particulièrement marqué le président, c'est la requête unanime de ces survivants : « Ils sont assis avec moi, dans le bureau du président, ces êtres si précieux, ceux qui ont été témoins des atrocités les plus horribles ; certains ont également connu le deuil lors des différentes guerres d'Israël. Étonnamment, ou peut-être pas si étonnamment, tous transmettent la foi, l'optimisme, la force d'âme, et tous, absolument tous – en masse – ont une seule demande, une seule exigence. »

« Faites qu'il y ait de l'unité dans le peuple »

« Nous nous souvenons des jours les plus sombres », lui confient-ils, « des actes les plus terribles, de nos proches massacrés, brûlés, morts dans d'atroces tortures. Nous nous souvenons d'un sentiment de solitude impossible à décrire en mots. Sans foyer personnel. Sans foyer national. Et voilà, nous avons eu le privilège d'avoir un État magnifique construit dans le sang, la sueur et tant de larmes. » Et c'est là que vient leur appel déchirant : « Monsieur le Président, s'il vous plaît, nous supplions, nous exigeons : la division entre nous est terrible. Faites qu'il y ait de l'unité dans le peuple. »

Un appel à la responsabilité nationale

Face à cette demande, Herzog s'est adressé à tous les citoyens israéliens : « En tant que porte-parole de ces héroïques survivants de la Shoah, et d'un si grand public inquiet de la polarisation et de la division terrifiantes qui nous traversent, je vous appelle du fond de mon cœur : unissons-nous, tout le peuple d'Israël. Transformons ces jours – dix jours sacrés – d'aujourd'hui jusqu'au Jour de l'Indépendance, en un moment fondateur, historique, vers une ère entièrement placée sous le signe de la responsabilité. La responsabilité nationale. » « Apaisons les flammes. Pansons les cœurs », a-t-il poursuivi. « Ne laissons pas le poison des réseaux sociaux et les experts de la division et de la polarisation prendre le contrôle de l'âme du peuple et nous détruire de l'intérieur. Pleurons ensemble et aspirons ensemble ; souffrons ensemble, et oui – même aujourd'hui – relevons-nous ensemble. »

Se souvenir aussi des otages

Herzog a également fait le lien avec la situation actuelle d'Israël : « Unissons-nous dans un cri et une prière : pour le retour urgent et immédiat de tous les otages des mains des assassins du Hamas. Les vivants comme les morts. Engageons-nous ensemble à agir de toutes nos forces. Ne pas nous reposer ni nous taire jusqu'à ce que tous reviennent. Tous. Jusqu'au dernier d'entre eux. » « Je prononce ces paroles ici, non seulement quatre-vingts ans après la Shoah, mais aussi alors que nous sommes un an et demi après le plus grand massacre qu'ait subi notre peuple depuis la Shoah ; alors que nous sommes encore meurtris et saignants, saisis de bouleversement et d'inquiétude », a rappelé le président israélien.