Accident de bus à Tel-Aviv : le chauffeur interrogé, la piste terroriste écartée

Le chauffeur du bus impliqué dans le grave accident survenu lundi soir rue Dizengoff, à Tel-Aviv, a été interrogé ce mardi matin par la police.

Vers 20h12, le bus a percuté un arbre et un poteau électrique, blessant plusieurs piétons. La collision a provoqué une coupure de courant dans le secteur, le temps de sécuriser la zone et de réparer les infrastructures endommagées.

Le conducteur a affirmé avoir « perdu le contrôle » de son véhicule. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si cette perte de contrôle pourrait être liée à un malaise ou à un problème médical. À ce stade, tous les éléments recueillis indiquent qu’il s’agit d’un accident de la route, et non d’une tentative d’attentat.

Onze personnes ont été blessées. Parmi elles, une jeune fille de 15 ans se trouve dans un état critique. Une femme de 49 ans et un homme de 76 ans ont été grièvement blessés, tandis qu’un homme de 39 ans est dans un état stable. Sept autres personnes ont été légèrement blessées. Le chauffeur devrait être remis en liberté prochainement.