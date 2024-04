Accord sur les otages : "Nous attendons une réponse de Sinwar dans les prochaines 48 heures" (responsable israélien à i24NEWS)

"Nous attendons une réponse de Sinwar dans les prochaines 48 heures. Israël a montré sa volonté de faire de très grandes concessions concernant le retour des Gazaouis dans le nord de la bande de Gaza", a déclaré dimanche un haut responsable israélien à i24NEWS.

"En cas de nouvelle réponse négative du Hamas, Israël devra opter pour une action progressive et contrôlée afin de s'occuper des bataillons du Hamas encore présents à Rafah", a affirmé cette même source, sous couvert d'anonymat. "La guerre intense à Gaza touche à sa fin, Israël lève désormais les yeux vers le front nord", a-t-il ajouté.

Ces propos surviennent alors que le mouvement terroriste palestinien a diffusé, samedi 27 avril, une vidéo montrant deux otages israéliens enlevés lors de son attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Evoquant la situation dans le nord avec le mouvement terroriste Hezbollah libanais,"Israël se trouve à un point crucial", a-t-il souligné, faisant écho à des propos tenus samedi soir par un haut responsable de l'armée israélienne qui a déclaré qu'une "confrontation large et importante avec le Hezbollah était inévitable". "Le chemin vers le calme dans le nord passe par l'escalade. Israël ne peut pas s'arrêter maintenant, c'est dangereux pour toute la région", a poursuivi la source au Wall Street Journal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrivera ce dimanche à Riyad, où il rencontrera une série de dirigeants régionaux dans le but de promouvoir l'accord sur les otages et un cessez-le-feu. Il mènera également des entretiens pour discuter de la vision de la gestion de la bande de Gaza après la guerre.