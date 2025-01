Accord sur les otages : Otzma Yehoudit (Force juive) claque la porte du gouvernement

Otzma Yehoudit (Force juive) a annoncé ce samedi qu'elle déposerait dimanche matin ses lettres de démission du gouvernement et de la coalition, en réaction à l'accord de libération des otages conclu avec le Hamas.

Dans un communiqué, le parti dénonce « l'accord déshonorant » passé avec « l'organisation terroriste du Hamas », qui prévoit la libération de centaines de terroristes prisonniers.

Les ministres Itamar Ben Gvir, Avi Maoz et Orit Strock, ainsi que plusieurs députés, dont les présidents de commissions parlementaires Simcha Rothman et Ofir Sofer, ont décidé de quitter leurs fonctions. Ils accusent le gouvernement de « capituler » face au Hamas. Le parti pointe notamment la libération de prisonniers qui seront autorisés à retourner à Jérusalem et en Judée-Samarie, et dénonce un « renoncement » aux gains militaires obtenus par Tsahal durant le conflit.

Cette démission massive intervient au moment où Israël s'apprête à mettre en œuvre la première phase de l'accord de libération des otages, marquant une profonde division au sein de la droite israélienne sur la stratégie à adopter face au Hamas.