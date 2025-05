Accords Europe-Israël : "Plus il y a de pression, plus Israël va continuer dans sa ligne", avertit Avi Pazner

Dans un entretien accordé ce mercredi soir à i24NEWS, Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France, a réagi à l'initiative européenne visant à réexaminer les accords entre l'Union européenne et l'État hébreu. Une démarche qu'il qualifie « d'inhabituelle » et qu'il juge vouée à l'échec, tout en déplorant la position de certains pays, dont la France.

Une menace européenne sans précédent mais « impossible »

« C'est la première fois qu'il y a une contemplation de faire quelque chose de concret contre Israël », reconnaît l'ancien diplomate, précisant immédiatement qu'il ne croit pas à la concrétisation de cette initiative. « On parle de réexaminer l'accord d'Israël avec l'Union européenne, sur lequel est basé tout notre commerce, nos échanges touristiques, culturels, tout ! », s'exclame-t-il. Pour M. Pazner, la règle de l'unanimité au sein de l'UE rend cette menace inopérante : « Ça doit se faire à l'unanimité, et dans cette communauté européenne, il y a au moins une douzaine de pays qui vont dire non. » Une position qui reflète les divisions profondes au sein de l'Union face au conflit israélo-palestinien.

La France dans le viseur

L'ancien ambassadeur ne cache pas sa déception face à l'évolution de la politique française. « Ça me désole, en tant qu'ex-ambassadeur d'Israël en France, de voir cette position française qui devient de plus en plus anti-israélienne », affirme-t-il, en référence au soutien exprimé par le ministre Jean-Noël Barrot à l'initiative néerlandaise.

« Je ne comprends pas la politique de Macron, je dois dire. Ils pratiquent la politique de Mélenchon », lance-t-il, dans une critique à peine voilée de l'exécutif français. « Je ne comprends pas pourquoi, soudainement, ces derniers mois, cette attitude hostile à l'égard d'Israël. » L'Espagne, l'Irlande et le Royaume-Uni sont également pointés du doigt par le diplomate, qui s'inquiète particulièrement du changement d'attitude britannique depuis l'arrivée des travaillistes au pouvoir : « J'ai bien peur que c'est encore l'esprit de Jeremy Corbyn, l'ex-leader antisémite du parti Labour, qui règne là-bas. »

« On ne peut pas forcer Israël »

Interrogé sur l'efficacité potentielle de ces pressions sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou, Avi Pazner se montre catégorique : « C'est exactement le contraire. Plus il y a de pression, plus Israël va continuer dans sa ligne. » Il compare la réaction d'Israël à celle d'« un lion qu'on accule dans un coin et qui ressaute ». « Je crois que ceux qui ont pensé à menacer Israël de sanctions ont fait une grande erreur », assène-t-il. « On peut essayer de convaincre Israël, on peut parler avec Israël, on ne peut pas forcer Israël. »

L'ancien ambassadeur rappelle également l'importance du soutien américain : « Nous avons l'assurance du soutien américain, c'est plus important que tout. Tant que l'Amérique, tant que Trump est avec nous, nous continuons. »

Reconnaissance d'un État palestinien : « un coup porté aux négociations de paix »

Sur la menace de reconnaissance d'un État palestinien brandie notamment par la France et le Royaume-Uni, Avi Pazner exprime une inquiétude profonde : « C'est un coup porté justement aux futures négociations entre nous et les Palestiniens. Qu'aurons-nous à discuter avec les Palestiniens si aujourd'hui on leur accorde un État ? Pourquoi négocieraient-ils avec nous ? » Selon lui, cette initiative pourrait même « se retourner contre les Palestiniens parce qu'après cela, il n'y aura pas de possibilité de négociation avec Israël. Sur quoi Israël va-t-il négocier ? »

En conclusion, l'ancien diplomate dit « espérer contre tout espoir » que le mois prochain, il n'y aura pas de reconnaissance d'un État palestinien, une décision qui, selon lui, compromettrait définitivement les perspectives de paix dans la région.