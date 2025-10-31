Affaire de la vidéo de Sde Teman : la procureure militaire en chef de Tsahal démissionne

La procureure militaire en chef, Yifat Tomer Yerushalmi, a présenté ce vendredi sa démission au chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir. Ce dernier l'a acceptée. Peu avant, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, avait annoncé qu’il empêcherait la procureure de reprendre ses fonctions, à la suite de la fuite d’une vidéo sensible en provenance de la base de Sde Teman.

Dans un communiqué, le ministre a justifié sa décision par « la gravité des soupçons et la sensibilité de la fonction » de la procureure, chargée d’appliquer la loi et de garantir les normes juridiques au sein de Tsahal. « Le ministère de la Défense entend entamer au plus vite le processus de nomination d’un nouveau procureur militaire », a précisé Katz.

L’affaire a éclaté mercredi, lorsque de nouvelles informations ont révélé que la fuite d’une vidéo confidentielle filmée à Sde Teman provenait des plus hautes sphères du parquet militaire. Le procureur général a immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête interne, poussant Yifat Tomer Yerushalmi à se mettre en congé le temps des investigations.

Des sources proches du dossier indiquent que la porte-parole du parquet militaire, récemment pressentie pour devenir juge militaire, a été soumise à un test polygraphique et à une enquête de sécurité du Shin Bet. C’est au cours de ces vérifications que l’identité présumée des auteurs de la fuite aurait été révélée.

La police israélienne doit interroger dans les prochains jours le procureur militaire en chef ainsi que plusieurs membres du parquet. Les enquêteurs soupçonnent Yifat Tomer Yerushalmi d’avoir eu connaissance, voire participé, à la préparation de la fuite.

La vidéo en question, tournée sur la base militaire de Sde Teman où sont emprisonnés les terroristes de la force Nukhba du Hamas arrêtés le 7 octobre et durant la guerre, montrait des réservistes de la Force 100 en train de maltraiter un détenu. Les militaires concernés ont nié les faits, affirmant avoir utilisé la force nécessaire pour maîtriser un prisonnier violent.

Selon plusieurs sources judiciaires, la fuite de la vidéo ne serait que la partie émergée de l’affaire. Le véritable enjeu concernerait une possible dissimulation de documents et de faux rapports transmis à la Haute Cour de justice et à la Knesset, dans le cadre du dossier dit de Sde Teman. Si ces accusations étaient confirmées, elles pourraient ébranler la crédibilité du système judiciaire militaire et fragiliser la chaîne de commandement de Tsahal sur le plan légal et politique.