Trafics vers Gaza : des alertes sur des failles sécuritaires ignorées pendant des mois

Des mois avant la révélation de l’affaire des trafics vers la bande de Gaza, des responsables sécuritaires israéliens avaient alerté à plusieurs reprises sur de graves failles aux points d’entrée secondaires vers le territoire palestinien, sans que ces avertissements ne donnent lieu à des mesures suffisantes, a rapporté lundi la radio publique Kan Reshet Bet.

Selon ces sources, les alertes concernaient plusieurs accès latéraux menant à des positions militaires et à des axes opérationnels utilisés par Tsahal pour le transport de logistique, de matériel médical, d’équipements d’ingénierie et de troupes. Contrairement au passage central de Kerem Shalom, soumis à des contrôles stricts, ces accès secondaires sont progressivement devenus des points faibles du dispositif de surveillance.

Des évaluations internes estiment que des acteurs hostiles ont exploité ces lacunes pour faire passer des marchandises en quantités importantes, sans être détectés à temps. Selon les enquêteurs, l’organisation terroriste Hamas aurait proposé des incitations financières à des trafiquants opérant depuis Israël, ce qui a renforcé leur motivation. D’abord prudents, ces derniers seraient devenus de plus en plus confiants à mesure que le contrôle restait laxiste.

Des signaux suspects se sont accumulés, notamment l’arrivée de camions à des horaires inhabituels, un phénomène signalé dès l’an dernier lors de discussions internes. Malgré cela, les alertes n’auraient pas été suivies d’un renforcement significatif des contrôles. Ce n’est que lorsqu’un soldat de la brigade Golani a remarqué une anomalie et transmis l’information que l’enquête a véritablement démarré, menant à la mise au jour du réseau.

Le principal accusé est Betsalel Zini, poursuivi pour aide à l’ennemi en temps de guerre. Selon l’acte d’accusation, il aurait fait passer des cartons de cigarettes vers Gaza en échange de 365 000 shekels, en exploitant sa fonction de réserviste. Il est également accusé de corruption et d’utilisation de biens à des fins terroristes. Sa détention provisoire a été prolongée jusqu’au 19 février.

D’autres inculpations ont été prononcées contre Aviel Ben David, 31 ans, réserviste originaire de Kiryat Gat, et Amir Dov Halperin, 38 ans. Les autorités estiment que les accusés savaient que les marchandises pouvaient parvenir à des terroristes, notamment au Hamas, et contribuer au financement de leurs activités. Les sommes en jeu atteindraient plusieurs millions de shekels sur plusieurs opérations.

Les avocats de Betsalel Zini contestent fermement les accusations, affirmant qu’il est totalement innocent et promettant de démonter l’acte d’accusation point par point.