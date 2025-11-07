Affaire Sde Teiman : l'ancienne procureure militaire placée en résidence surveillée

L'ancienne procureure générale militaire israélienne, Yifat Tomer-Yerushalmi, a été placée en résidence surveillée pour dix jours vendredi, dans le cadre de l'enquête sur la fuite d'une vidéo montrant des abus présumés sur des détenus palestiniens dans la prison militaire de Sde Teiman. Il lui est interdit de contacter toute personne impliquée dans cette affaire jusqu'au 31 décembre 2025.

Les conditions de sa libération incluent une caution personnelle de 10 000 shekels (2 600 euros) et une garantie d'un montant équivalent versée par son frère, Assaf Tomer.

L'affaire a pris un tour spectaculaire dimanche dernier lorsque Tomer-Yerushalmi a disparu pendant plusieurs heures après avoir laissé ce qui ressemblait à une lettre d'adieu. Elle a abandonné sa voiture avec les clés près d'une plage au nord de Tel Aviv avant d'être retrouvée par la police. Durant sa disparition, son téléphone portable, contenant des preuves potentiellement cruciales, a disparu. Les enquêteurs soupçonnent qu'elle aurait pu se débarrasser de l'appareil dans la mer, ce qui pourrait constituer une obstruction à la justice.

La vidéo en question, diffusée en août 2024 par la chaîne israélienne N12, montrait des images de surveillance de la prison de Sde Teiman suggérant des actes de violence grave, notamment sexuelle, commis par des soldats sur un détenu palestinien. Les images montraient des soldats utilisant des boucliers pour bloquer la visibilité pendant l'agression présumée.

Dans sa lettre de démission vendredi dernier, Tomer-Yerushalmi a reconnu avoir autorisé la fuite de cette vidéo pour contrer ce qu'elle qualifiait de "fausse propagande" visant les autorités judiciaires militaires. Cinq soldats réservistes ont été inculpés en février 2025 pour mauvais traitements.

L'affaire a déclenché une tempête politique en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié cette fuite de "catastrophe de relations publiques la plus grave de l'histoire d'Israël". Des ministres d'extrême droite comme Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich ont violemment attaqué la procureure, certains qualifiant même les soldats accusés de "héros".

La procureure générale du ministère de la Justice a établi que la procureure générale Gali Baharav-Miara se trouvait en conflit d'intérêts dans cette affaire et devait s'abstenir de participer à l'enquête, tout en précisant que cette décision visait uniquement à garantir l'indépendance de l'investigation.

Tomer-Yerushalmi est soupçonnée de fraude, abus de pouvoir, obstruction à la justice et divulgation d'informations confidentielles. L'ancien procureur militaire en chef, Matan Solomosh, a également été arrêté pour avoir prétendument aidé à dissimuler l'affaire. Les enquêteurs ont évoqué l'existence d'un "pacte de silence" parmi l'entourage proche de l'accusée.