Affaire Sde Teman : la procureure militaire en chef sortante arrêtée après sa mystérieuse disparition

La générale de division Yifat Tomer-Yerushalmi, procureure générale sortante, a été arrêtée dans la nuit de dimanche à lundi par la police israélienne et devait être présentée ce lundi matin devant le tribunal de Tel-Aviv pour une demande de prolongation de détention. Cette arrestation intervient après plusieurs heures durant lesquelles elle avait disparu et fait suite à l'ouverture d'une enquête criminelle pour fuites d'informations. D'autres arrestations sont attendues.

Selon plusieurs sources, la procureure militaire en chef fait l'objet de graves soupçons d'obstruction à la justice. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si elle aurait mis en scène une tentative de suicide dans le but de dissimuler son téléphone portable. Elle est également visée par des accusations de fraude et d'abus de confiance.

La police a annoncé dans la soirée l'arrestation de deux personnes supplémentaires dans le cadre de cette affaire, qualifiée d'enquête sur "des soupçons de fuites et d'autres infractions pénales graves". Les deux suspects devaient être présentés devant le tribunal de première instance de Tel-Aviv pour une prolongation de leur détention.

Vendredi dernier, environ 48 heures après l'annonce par Tsahal de l'ouverture d'une enquête criminelle sur l'affaire Sde Teman, Yifat Tomer-Yerushalmi avait remis sa lettre de démission. Dans ce document, elle admettait avoir autorisé la fuite d'une vidéo à la chaîne 12 montrant des abus présumés de soldats sur des détenus palestiniens , un aveu confirmé par son porte-parole lors d'un test polygraphique administré par le Shin Bet.

"J'ai autorisé la diffusion de documents aux médias afin de contrer la propagande mensongère visant les forces de l'ordre au sein de l'armée", écrivait-elle dans sa lettre, reconnaissant du même coup avoir menti dans le rapport remis à la Cour suprême et aux autres autorités qui affirmait l'incapacité du parquet à identifier la source de la fuite.

Des échanges sur WhatsApp révélés ce week-end montrent que la procureure avait discuté avec environ huit officiers du parquet militaire avant la diffusion de la vidéo sur la chaîne 12. Après sa diffusion, elle s'était réjouie des "audiences", tandis que ses collègues l'avaient mise en garde contre un potentiel retour de bâton.

Dimanche matin, des policiers venus à son domicile pour coordonner l'enquête ne l'ont pas trouvée, déclenchant d'importantes recherches dans la région de Sharon et sur la côte nord de Tel-Aviv, avec l'appui d'unités spéciales de Tsahal et de moyens technologiques de pointe. Des craintes pour sa vie et un possible suicide étaient alors évoqués.

Yifat Tomer-Yerushalmi a finalement été retrouvée quelques heures plus tard saine et sauve, et emmenée pour des examens médicaux. Une lettre découverte dans sa voiture abandonnée près d'une falaise portait ces mots : "Mes enfants, je vous aime, soyez forts."

Selon des détails révélés par la police au moment de sa localisation, la procureure sortante avait les vêtements trempés, signe qu'elle était entrée dans l'eau. Son téléphone portable demeure introuvable depuis.

Lors de son interrogatoire, elle devra s'expliquer sur les circonstances de sa disparition. Un élément préoccupe particulièrement les enquêteurs : son téléphone portable, considéré comme une pièce à conviction cruciale, était éteint et n'a toujours pas été retrouvé. Un haut responsable de la police a indiqué sous couvert d'anonymat que "la disparition du téléphone de la députée constitue un soupçon sérieux d'entrave à la justice", venant s'ajouter aux autres accusations graves qui pèsent sur elle.