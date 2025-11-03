Affaire Sde Teman : le témoin clé expulsé vers Gaza, l’avocat des soldats réclame l’abandon des poursuites

Un nouveau rebondissement d'envergure secoue l’affaire judiciaire Sde Teman impliquant des soldats de la Force 100 et le parquet militaire. Celui-ci a informé ce lundi les avocats des militaires que le terroriste Nukhba, unique témoin à charge dans l’affaire, avait été expulsé vers la bande de Gaza le 13 octobre, dans le cadre du dernier accord de libération d’otages.

Cette décision a des conséquences majeures : le principal témoin susceptible de témoigner contre ces soldats n’est plus en Israël. Maître Ephraim Damari, avocat de ces derniers, a réagi avec force : « J’ai appris il y a deux heures que ce terroriste, impliqué dans l’affaire Sde Teman et ayant du sang sur les mains, a été expulsé du pays à l’initiative de Tsahal, alors même qu’il est le seul témoin à charge contre les soldats. Outre la honte de cette expulsion, l’acte d’accusation doit être immédiatement abandonné. »

Cette affaire s’inscrit dans un contexte déjà tendu, marqué par la polémique entourant l’ancienne procureure militaire en chef, Yifat Tomer Yerushalmi, et la fuite d’une vidéo dans les médias montrant des violences présumées perpétrées par les soldats en cause contre des détenus palestiniens, fuite qu'elle a approuvé, selon ses propres aveux.

La détention de la procureure sortante a été prolongée de trois jours, la police invoquant des suspicions d’entrave à la procédure judiciaire et de dangerosité pour sa vie. La police évoque également des accusations de fraude et d’abus de confiance, d’abus de position et de communication d’informations par un agent public.